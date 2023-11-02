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    СКА дома проиграл «Авангарду»

    СКА — «Авангард»: счет матча 3:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Авангард
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде победил СКА со счетом 5:3.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    На хет-трика Дамира Шарипзянова и голы Рида Буше и Ивана Николишина хозяева ответили точными бросками Степана Старкова, Андрея Чивилева и Арсения Грицюка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
    Голы: Старков — 2 (Глотов), 7:36 — 1:0. Шарипзянов — 2 (Спунер, Ткачев), 10:56 — 1:1. Буше — 14 (Спунер, Гуляев), 17:26 — 1:2. Шарипзянов — 3 (Спунер, Ткачев), 20:35 — 1:3. Шарипзянов — 4 (Гераськин, Филатьев), 27:02 — 1:4. Чивилев — 1 (Рендулич, Толчинский), 54:46 — 2:4. Николишин — 3 (мен., п.в., Чистяков), 56:16 — 2:5. Грицюк — 8 (Никишин), 59:53 — 3:5Вратари: Серебряков (Мойсевич, 27:02, 51:23 — 52:41, 53:28 — 54:46, 55:02 — 56:16) — МишуровШтраф: 36 — 6Броски: 47 (11+17+19) — 24 (10+9+5)

    «Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице «Востока». СКА занимает девятое место «Запада».

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