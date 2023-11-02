СКА — «Авангард»: счет матча 3:5, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
На хет-трика Дамира Шарипзянова и голы Рида Буше и Ивана Николишина хозяева ответили точными бросками Степана Старкова, Андрея Чивилева и Арсения Грицюка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
Голы: Старков — 2 (Глотов), 7:36 — 1:0. Шарипзянов — 2 (Спунер, Ткачев), 10:56 — 1:1. Буше — 14 (Спунер, Гуляев), 17:26 — 1:2. Шарипзянов — 3 (Спунер, Ткачев), 20:35 — 1:3. Шарипзянов — 4 (Гераськин, Филатьев), 27:02 — 1:4. Чивилев — 1 (Рендулич, Толчинский), 54:46 — 2:4. Николишин — 3 (мен., п.в., Чистяков), 56:16 — 2:5. Грицюк — 8 (Никишин), 59:53 — 3:5Вратари: Серебряков (Мойсевич, 27:02, 51:23 — 52:41, 53:28 — 54:46, 55:02 — 56:16) — МишуровШтраф: 36 — 6Броски: 47 (11+17+19) — 24 (10+9+5)
«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице «Востока». СКА занимает девятое место «Запада».