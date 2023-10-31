«Салават Юлаев» — «Амур»: счет матча 4:1, обзор голов

В рамках поединка регулярного чемпионата КХЛдома обыгралсо счетом 4:1.

На хет-трик Александра Хмелевского и гол Ивана Дроздова гости ответили точным броском престижа в исполнении Ивана Мищенко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Голы: Дроздов — 5 (бол., Хафизуллин, Ливо), 26:39 — 1:0. Мищенко — 1 (бол., Дрозг, Рылов), 28:00 — 1:1. Хмелевский — 11 (Башкиров, Пименов), 35:32 — 2:1. Хмелевский — 12 (бол., Ливо), 39:51 — 3:1. Хмелевский — 13 (бол., Ливо, Науменков), 44:11 — 4:1Вратари: Самонов — ЛозебниковШтраф: 10 — 14Броски: 35 (11+18+6) — 26 (7+7+12)

После этой игры «Салават» расположился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции. У «Амура» 24 очка в 24 матчах и 10-я строчка.