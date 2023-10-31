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    Кравец: Необходима только полная самоотдача, только приходить с мокрыми хоккейными трусами

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Играли против очень хорошей команды, которая действует активно, быстро, с короткими передачами, ничего не боится. Удалось нам не дать "Торпедо" приезжать в нашу зону, хорошо играли в средней зоне, сохраняли движение на протяжение всего матча. Рад, что Мишуров проявил себя в непростой ситуации достойно, помог команде. И вообще все четыре звена сыграли уверенно сегодня. Надо готовиться дальше, нас ждёт тяжёлый выезд, самое главное — продолжать верить в ребят.

    В прошлом матче тоже была достаточно неплохая игра с нашей стороны, просто были допущены ошибки в том же большинстве, чего сегодня не было. Тут весь вопрос в концентрации, в фокусе ребят, мы должны понимать, что все соперники серьёзные и могут решить исход матча за несколько секунд. Надо постоянно действовать уверенно, следовать тому плану, который мы обговариваем на собрании.

    Мы всегда стараемся настраиваться максимально. Желание побеждать и желание выигрывать должно присутствовать всегда и у всех игроков, если желания нет — то лучше вообще не выходить на лёд. Необходима только полная самоотдача, только приходить с мокрыми хоккейными трусами, понимая, что ты все силы отдал для победы», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Авангард» набрал 29 очков и идет на шестой строчке в таблице Восточной конференции. У «Торпедо» — 32 очка и третье место на «Западе».

    «Авангард» 2 ноября встретится на выезде со СКА. «Торпедо» в тот же день отправится в гости к «Куньлуню».

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