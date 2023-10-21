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    Ларионов: Ребята молодцы, что совместными усилиями добились победы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Амур
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:2).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Хочу поблагодарить соперника за хороший боевой матч. "Амур" на ходу, выиграл две или три встречи подряд, если не ошибаюсь. Нашу команду хочу поздравить с победой, которую мы ждали и к которой были близки в предыдущих матчах. Но сегодня удалось взять полных два очка. За терпение, за хладнокровие, за профессионализм и за то, что дали нашим болельщикам хороший субботний вечер. Дали им надежду, что команда, которая формируется, растёт. Естественно, через это проходит любой коллектив, который хочет добиться высоких задач. Без этого никак. Ребята молодцы, что совместными усилиями добились победы. Теперь мы готовимся к следующему матчу, который будет во вторник», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

    «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 28-ю очками в активе. «Амур» — на 8-й позиции Востока (21).

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