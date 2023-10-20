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    «Сибирь» отыгралась с 0:2 и обыграла «Ак Барс» в Казани

    «Ак Барс» — «Сибирь»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Сибирь
    «Сибирь» в овертайме обыграла «Ак Барс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    Сначала казанская команда повела в две шайбы. Дубль на свой счет записал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев, забросив 1-ю шайбу в большинстве.

    После этого забивала только «Сибирь». Никита Шашков сократил отставание до минимума, а Владимир Бутузов и вовсе сравнял счет.

    Команды довели дело до овертайма, где «Сибирь» оказалась сильнее. Победный гол на счету Тейлора Бека.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Ак Барс» — «Сибирь» 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).
    Голы: Шипачев — 8 (бол. Радулов), 14:58 — 1:0. Шипачев — 9 (Радулов), 23:44 — 2:0. Шашков — 2 (Аланов), 27:20 — 2:1. Бутузов — 6 (бол. Бек, Прохоркин), 45:45 — 2:2. Бек — 7 (Ахияров), 60:43 — 2:3Вратари: Ахтямов — КрасоткинБроски: 34 (15+10+9+0) — 21 ( 8+5+7+1)Штраф: 2 — 0

    После этого матча новосибирская команда занимает 9-е место в таблице Востока (21 балл). «Ак Барс» — на 2-й позиции (28).

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