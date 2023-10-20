«Ак Барс» — «Сибирь»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

в овертайме обыграла(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сначала казанская команда повела в две шайбы. Дубль на свой счет записал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев, забросив 1-ю шайбу в большинстве.

После этого забивала только «Сибирь». Никита Шашков сократил отставание до минимума, а Владимир Бутузов и вовсе сравнял счет.

Команды довели дело до овертайма, где «Сибирь» оказалась сильнее. Победный гол на счету Тейлора Бека.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Ак Барс» — «Сибирь» 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). Голы: Шипачев — 8 (бол. Радулов), 14:58 — 1:0. Шипачев — 9 (Радулов), 23:44 — 2:0. Шашков — 2 (Аланов), 27:20 — 2:1. Бутузов — 6 (бол. Бек, Прохоркин), 45:45 — 2:2. Бек — 7 (Ахияров), 60:43 — 2:3Вратари: Ахтямов — КрасоткинБроски: 34 (15+10+9+0) — 21 ( 8+5+7+1)Штраф: 2 — 0

После этого матча новосибирская команда занимает 9-е место в таблице Востока (21 балл). «Ак Барс» — на 2-й позиции (28).