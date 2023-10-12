Источник: Бракко продолжит карьеру в «Сочи»

Американский нападающийперейдет в. Об этом сообщает Чемпионат.

Ранее Бракко расторг контракт с «Барысом», за который форвард выступал еще в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне нападающий провел 6 матчей за астанинскую команду и забил один гол при показателе полезности «-3».

Напомним, что лучший бомбардир «Сочи» Борна Рендулич в результате обмена перешел в СКА. Взамен подопечные Дмитрия Кокорева получили Марата Хуснутдинова.

12-го октября «Сочи» встретится с «Нефтехимиком» в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19:00 мск.