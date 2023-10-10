«Ак Барс» разгромил «Адмирал» и продлил серию побед

одержал победу надв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

По шайбе в ворота хозяев забросили Вадим Шипачев, Никита Дыняк и Никита Лямкин.

«Ак Барс» выиграл третий матч подряд.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 24 очка. «Адмирал» находится на 11-й строчке — 12 очков.

«Ак Барс» 12 октября встретится на выезде с «Амуром», а «Адмирал» 14 октября сыграет с «Ладой».