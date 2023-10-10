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    «Ак Барс» разгромил «Адмирал» и продлил серию побед

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Адмирал Ак Барс КХЛ
    «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс» выиграл третий матч подряд
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    «Ак Барс» выиграл третий матч подряд

    Игра во Владивостоке завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

    По шайбе в ворота хозяев забросили Вадим Шипачев, Никита Дыняк и Никита Лямкин.

    «Ак Барс» выиграл третий матч подряд.

    «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 24 очка. «Адмирал» находится на 11-й строчке — 12 очков.

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    • «Ак Барс» 12 октября встретится на выезде с «Амуром», а «Адмирал» 14 октября сыграет с «Ладой».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Шипачев — 7 (Яшкин), 3:51 — 0:1. Дыняк — 2 (Евсеев), 12:20 — 0:2. Яшкин — 9 (бол., Лямкин, Шипачев), 52:06 — 0:3Вратари: Хомченко (С.В. Иванов, 12:20) — АхтямовШтраф: 8 — 6Броски: 35 (6+14+15) — 33 (14+6+13)
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