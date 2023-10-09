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    Жамнов: Не могу сказать, что это была идеальная игра в нашем исполнении

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче с «Витязем» (5:1).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Не могу сказать, что это была идеальная игра в нашем исполнении. Знаю, как команда может сыграть и видел, как сыграла. Претензии к ребятам есть, есть моменты, которые стоит усилить. Например, концентрацию. Да много нюансов.

    Предупреждал игроков, что после смены тренера у соперника будут другие эмоции, что это даст им положительный толчок. Были к этому готовы.

    Игра Заседы? Всё зависит от игрока. Мы даём ему шанс, но проблема в том, что он хочет делать то, что ненужно делать. Эмоции перехлёстывают. Ему надо немного успокоиться и будет всё нормально», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

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    • «Спартак» (22 очка) поднялся на третье место Западной конференции. «Витязь» (9) идет последним на «Западе».

    Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 11 октября.

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