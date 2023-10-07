Тертышный: Понятно, что небольшие ошибки были, но мы с этим справились

И.о. главного тренеравысказался относительно победы команды в поединке против(3:2 ОТ).

«Была равная игра как в первом, так и во втором и третьем периодах. Если брать по периодам… Ребята молодцы, хочу их поздравить с победой. Они постарались выполнить то, о чем мы говорили на установке. Понятно, что небольшие ошибки были, но мы с этим справились. Эмоции переполняют, в связи с последними результатами каждая победа даёт всем эмоции. Хочу ещё раз поблагодарить игроков.

Состояние Уилсона? Он пока в общей группе не катался. Но есть положительные моменты, может, сыграет в поездке», — цитирует Тертышного пресс-служба КХЛ.

После этой победы у «Витязя» стало 9 очков и он продолжает занимать последнее место на «Западе». «Барыс» набрал 11 баллов и идет на 11 строчке на «Востоке».