«Ак Барс» — «Авангард»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

Александр Радулов Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе хозяев забрасывали Даниил Журавлев, Александр Радулов (дубль), Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. За «Авангард» отличились Игорь Мартынов, Рид Буше, Владимир Ткачев и Либор Шулак.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» — «Авангард» 5:4 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 1:0)
Голы: Мартынов -1 (Ткачев, Чистяков), 9:31 — 0:1, Журавлев — 1 (Юдин, Сафронов), 23:41 — 1:1, Буше -1 (Киселевич, Ткачев), 24:28 — 1:2, Радулов -1 (бол., Шипачев, Юдин), 35:30 — 2:2, Ткачев — 1, 38:06 — 2:3, Шипачев — 1 (бол., Радулов, Юдин), 48:55 — 3:3, Яшкин — 1, 54:46 -4:3, Шулак -1 (бол., Ткачев, Пьянов), 57:40 — 4:4, Радулов -2 (Семенов), 63:39.Вратари: Ахтямов — ДемченкоБроски: 36 (6+18+9+3) — 36 (11+16+7+2)Штраф: 4 — 6
Очердной матч КХЛ «Ак Барс» проведет в гостях против «Адмирала», а «Авангард» примет дома «Трактор».