2-й таймРома — СерветтОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рома»«Рома» — «Серветт». Онлайн
  • 21:58
    • «Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ
  • 21:40
    • «Заря» одолела «Брейдаблик», «Гент» взял верх над «Маккаби» в Лиге конференций
  • 17:18
    • «Ювентус» не захотел выплачивать долг Роналду по зарплате
  • 23:05
    • На приз лучшего игрока МЛС претендуют Месси и Бускетс
    Все новости спорта

    Дубль Радулова принес победу «Ак Барсу» в овертайме

    «Ак Барс» — «Авангард»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ играли казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

    Александр Радулов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Радулов

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Даниил Журавлев, Александр Радулов (дубль), Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. За «Авангард» отличились Игорь Мартынов, Рид Буше, Владимир Ткачев и Либор Шулак.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» — «Авангард» 5:4 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Мартынов -1 (Ткачев, Чистяков), 9:31 — 0:1, Журавлев — 1 (Юдин, Сафронов), 23:41 — 1:1, Буше -1 (Киселевич, Ткачев), 24:28 — 1:2, Радулов -1 (бол., Шипачев, Юдин), 35:30 — 2:2, Ткачев — 1, 38:06 — 2:3, Шипачев — 1 (бол., Радулов, Юдин), 48:55 — 3:3, Яшкин — 1, 54:46 -4:3, Шулак -1 (бол., Ткачев, Пьянов), 57:40 — 4:4, Радулов -2 (Семенов), 63:39.Вратари: Ахтямов — ДемченкоБроски: 36 (6+18+9+3) — 36 (11+16+7+2)Штраф: 4 — 6

    Очердной матч КХЛ «Ак Барс» проведет в гостях против «Адмирала», а «Авангард» примет дома «Трактор».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гладбахцы прервут негативную серию с «Майнцем»
  • «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Усугубится ли спад «Лечче»?
  • «Лечче» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Атлетик» вернется на победный путь
  • «Атлетик» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лечче — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Коккинакис
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марожан — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эмполи — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие