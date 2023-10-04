Леонтьев: При счете 1:2 не реализовали хороший шанс и тут же пропустили

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:3).

«Сегодня ребята вышли заряженными на битву, неплохо играли. Ключевой момент — при счёте 1:2 мы не реализовали хороший шанс и тут же пропустили третий гол. По самоотдаче дали хороший бой лидеру.

С такой игрой результат придёт. Никита Хлыстов немного приболел. Решили придержать его, чтобы не дать болезни развиться. В следующих матчах он будет в строю.

Волнообразная игра Клока? Лукашу нужно стабильно играть в хорошем режиме, а не волнами. Легионер должен стабильно показывать высокий результат, который приносит пользу команде», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

После поражения от «Металлурга» «Нефтехимик» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Леонтьева сыграют с «Автомобилистом» 8-го октября.