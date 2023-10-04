ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вероника КудерметоваСуперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине
  • 19:20
    • ФИФА допустила сборную России до 17 лет на чемпионат мира
  • 19:12
    • «Краснодар» не оставил дома шансов «Пари НН»
  • 19:09
    • Стали известны страны, в которых пройдет чемпионат мира 2030 года
  • 18:46
    • «Динамо» всухую обыграло «Спартак» в матче Кубка России
  • 17:22
    • Сафиуллин победил Маррея в первом круге «Мастерса» в Шанхае
    Все новости спорта

    «Металлург» уверенно победил «Нефтехимик»

    «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» был сильнее нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 3:1.

    Тренер хозяев Андрей Разин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер хозяев Андрей Разин

    Голы в составе команды Андрея Разина забивали Михаил Грасс, Данила Юров, Жан-Себастьен Ди. За гостей единственную шайбу забросил Илья Хохлов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Хохлов — 1 (Сетдиков, Клок), 10:21 — 0:1, Гросс -1 (Гребенкин, Маклюков), 19:12 — 1:1, Юров — 1 (бол., Михайлис, Дронов), 31:01 — 2:1, Ди — 1 (Зернов, Гребенкин), 45:26Вратари: Судницин — ДолгановБроски: 35 (11+11+13) — 23 (7+4+12)Штраф: 2 — 6

    «Металлург» продолжает возглавлять конференцию «Восток» с 23 очками. «Нефтехимик» остался на последнем месте с 8 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундский клуб добьется победы в домашней игре
  • «Боруссия» Д — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Ньюкасл» и «ПСЖ» выдадут низовую встречу
  • «Ньюкасл» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Команды Гвардиолы не оступится в Лейпциге
  • «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.65
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие