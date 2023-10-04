«Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик»: счет матча 3:1, обзор голов

Тренер хозяев Андрей Разин Фото: globallookpress.com
Голы в составе команды Андрея Разина забивали Михаил Грасс, Данила Юров, Жан-Себастьен Ди. За гостей единственную шайбу забросил Илья Хохлов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик» 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хохлов — 1 (Сетдиков, Клок), 10:21 — 0:1, Гросс -1 (Гребенкин, Маклюков), 19:12 — 1:1, Юров — 1 (бол., Михайлис, Дронов), 31:01 — 2:1, Ди — 1 (Зернов, Гребенкин), 45:26Вратари: Судницин — ДолгановБроски: 35 (11+11+13) — 23 (7+4+12)Штраф: 2 — 6
«Металлург» продолжает возглавлять конференцию «Восток» с 23 очками. «Нефтехимик» остался на последнем месте с 8 баллами.