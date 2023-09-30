«Динамо» Минск — «Лада»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

Тольяттинская «Лада» на чужом льду обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1.

У тольяттинской команды шайбу в основное время забросил Трой Джозевс. У белорусского клуба отличился Андрей Стась. Победный гол в овертайме на счету того же Джозевса.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Стась — 3, 11:34 — 1:0. Джозефс — 7 (бол., Сафин, Алтыбармакян), 29:42 — 1:1. Джозефс — 8 (Космачук), 60:40 — 1:2Вратари: Фергюсон — ТрушковШтраф: 4 — 6Броски: 39 (12+14+13+0) — 16 (3+5+7+1)

После этого матча «Лада» поднялась на 2-е место в таблице Восточной конференции (17 очков), «Динамо Минск» осталось на 10-й строчке на Западе (10 баллов).

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске сыграет с «Барысом». «Лада» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 2 октября.