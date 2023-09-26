«Сочи» обыграл «Спартак» и продлил серию побед до шести матчей

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сочи».

В составе гостей отличились Дмитрий Завгородний, Данила Галенюк и Артем Волков.

Авторами заброшенных шайб у хозяев стали Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский.

«Сочи» продлил серию побед до шести матчей.

«Сочи» поднялся на четвертое место в Западной конференции КХЛ — 14 очков. «Спартак» находится на пятой строчке — 13 очков.

В следующем матче «Спартак» 28 сентября сыграет на выезде с «Северсталью» 28 сентября, а «Сочи» в этот же день встретится в Москве с ЦСКА.