«Сочи» обыграл «Спартак» и продлил серию побед до шести матчей

«Сочи» продлил серию побед до шести матчей Фото: globallookpress.com
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сочи».
В составе гостей отличились Дмитрий Завгородний, Данила Галенюк и Артем Волков.
Авторами заброшенных шайб у хозяев стали Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский.
«Сочи» продлил серию побед до шести матчей.
«Сочи» поднялся на четвертое место в Западной конференции КХЛ — 14 очков. «Спартак» находится на пятой строчке — 13 очков.
В следующем матче «Спартак» 28 сентября сыграет на выезде с «Северсталью» 28 сентября, а «Сочи» в этот же день встретится в Москве с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Завгородний — 1 (Арт.А. Волков), 29:00 — 0:1. Галимов — 3 (Заседа, Ручкин), 32:31 — 1:1. Галенюк — 2 (Гараев, Грэм), 38:21 — 1:2. Арт.А. Волков — 1 (Хафизов), 41:26 — 1:3. Вишневский — 2 (бол., Заседа, Голдобин), 55:58 — 2:3Вратари: Рибар — БердинШтраф: 4 — 10Броски: 44 (16+12+16) — 29 (6+11+12)