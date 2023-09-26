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    Роберт Левандовский«Мальорка» — «Барселона». Онлайн
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    «Сочи» обыграл «Спартак» и продлил серию побед до шести матчей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак Сочи КХЛ
    ХК «Сочи» одержал победу над «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи» продлил серию побед до шести матчей
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    «Сочи» продлил серию побед до шести матчей

    Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сочи».

    В составе гостей отличились Дмитрий Завгородний, Данила Галенюк и Артем Волков.

    Авторами заброшенных шайб у хозяев стали Ансель Галимов и Дмитрий Вишневский.

    «Сочи» продлил серию побед до шести матчей.

    «Сочи» поднялся на четвертое место в Западной конференции КХЛ — 14 очков. «Спартак» находится на пятой строчке — 13 очков.

    В следующем матче «Спартак» 28 сентября сыграет на выезде с «Северсталью» 28 сентября, а «Сочи» в этот же день встретится в Москве с ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
    Голы: Завгородний — 1 (Арт.А. Волков), 29:00 — 0:1. Галимов — 3 (Заседа, Ручкин), 32:31 — 1:1. Галенюк — 2 (Гараев, Грэм), 38:21 — 1:2. Арт.А. Волков — 1 (Хафизов), 41:26 — 1:3. Вишневский — 2 (бол., Заседа, Голдобин), 55:58 — 2:3Вратари: Рибар — БердинШтраф: 4 — 10Броски: 44 (16+12+16) — 29 (6+11+12)
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