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    Кравец: Счет выглядит большим, но я считаю, что по игре он мог быть и другим

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Автомобилист
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против «Автомобилиста» (1:5).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Счет выглядит большим, но я считаю, что по игре он мог быть и другим. Очень хороший первый период с нашей стороны, практически всё время мы опережали соперника, делали движения вперёд, не теряли шайбу. Во втором периоде мы почему-то решили бросать её к себе в зону, терять её в зоне. Командные действия были хорошие, но много брака и невыполнения игрового задания. Третий период — два неожиданных гола, когда мы сами себе забиваем, и глупая ошибка в большинстве. Такой гол, может быть, один раз за сезон бывает», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

    После 11 матчей у «Автомобилиста» стало 14 очков. У «Авангарда» 11 баллов, но на два проведенных матча меньше.

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