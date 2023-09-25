Кравец: Счет выглядит большим, но я считаю, что по игре он мог быть и другим

Главный тренерподвел итог матча против(1:5).

«Счет выглядит большим, но я считаю, что по игре он мог быть и другим. Очень хороший первый период с нашей стороны, практически всё время мы опережали соперника, делали движения вперёд, не теряли шайбу. Во втором периоде мы почему-то решили бросать её к себе в зону, терять её в зоне. Командные действия были хорошие, но много брака и невыполнения игрового задания. Третий период — два неожиданных гола, когда мы сами себе забиваем, и глупая ошибка в большинстве. Такой гол, может быть, один раз за сезон бывает», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

После 11 матчей у «Автомобилиста» стало 14 очков. У «Авангарда» 11 баллов, но на два проведенных матча меньше.