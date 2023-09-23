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    Разин о «Северстали»: Команда стала совсем другой, новый тренерский штаб видит игру по-своему

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об изменениях в игре «Северстали», по сравнению с прошлым сезоном.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    23-го сентября «Металлург» в матче с «Северсталью» вел в счете 3:0, но упустил победу, проиграв по буллитам 4:5.

    «Похожа ли сегодняшняя "Северсталь" на ту, которой я руководил? Команда здесь совсем другая. С прошлого сезона осталось-то человек десять.

    Новый тренерский штаб, они видят хоккей по-своему. Совсем другая тактика, совсем другая игра. Она зрелищная», — сказал Разин на пресс-конференции.

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    • Напомним, что Разин возглавлял «Северсталь» в период с 2018 по 2023 год. В прошлом сезоне «сталевары» под руководством специалиста вылетели в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв в 7-м матче ЦСКА (3:4 в серии).

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