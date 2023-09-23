Разин о «Северстали»: Команда стала совсем другой, новый тренерский штаб видит игру по-своему

Главный тренервысказался об изменениях в игре, по сравнению с прошлым сезоном.

23-го сентября «Металлург» в матче с «Северсталью» вел в счете 3:0, но упустил победу, проиграв по буллитам 4:5.

«Похожа ли сегодняшняя "Северсталь" на ту, которой я руководил? Команда здесь совсем другая. С прошлого сезона осталось-то человек десять.

Новый тренерский штаб, они видят хоккей по-своему. Совсем другая тактика, совсем другая игра. Она зрелищная», — сказал Разин на пресс-конференции.

Напомним, что Разин возглавлял «Северсталь» в период с 2018 по 2023 год. В прошлом сезоне «сталевары» под руководством специалиста вылетели в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв в 7-м матче ЦСКА (3:4 в серии).