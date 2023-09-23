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    «Северсталь» отыгралась с 0:3 и по буллитам переиграла «Металлург»

    «Северсталь» — «Металлург»: счет матча 5:4 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» по буллитам обыграла «Металлург» со счетом 5:4.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе череповецкой команды в основное время шайбы забросили Адам Лишка, Александр Скоренов, Данил Аймурзин и Никита Седов. У «Металлурга» отличились Максим Карпов (дубль), Жан‑Себастьян Ди и Денис Зернов.

    Победный буллит исполнил нападающий Кирилл Пилипенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Карпов — 1 (Я. Хабаров), 0:29 — 0:1. Ди — 1 (Гребенкин), 2:00 — 0:2. Зернов — 3 (Акользин, Карпов), 5:47 — 0:3. Лишка — 2 (бол., Вовченко), 22:43 — 1:3. Скоренов — 3 (Степанов), 26:26 — 2:3. Аймурзин — 2 (Вовченко), 44:37 — 3:3. Седов — 1 (Лишка, Давыдов), 49:23 — 4:3. Карпов — 2, 57:04 — 4:4Победный буллит: ПилипенкоВратари: Шостак (Шугаев, 5:47) — ЗагидулинШтраф: 6 — 6Броски: 27 (8+11+8+0) — 40 (17+18+4+1)

    «Северсталь» набрала 9 очков и поднялась на восьмое место в западной конференции. «Металлург» (16 очков) продолжает лидировать на Востоке.

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