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    Минское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Витязь»

    «Динамо Минск» — «Витязь»: счет матча 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Витязь
    В Минске местное «Динамо» принимало подмосковный «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ и одержало трудную победу со счетом 3:2.

    Динамо «Минск»
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    Динамо «Минск»

    В составе хозяев забивали Роман Горбунов, Сэм Анас, Владислав Кодола. В «Витязе» отличились Станислав Яровой, и Илья Аркалов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Витязь» 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Яровой — 1 (бол., Рой, Барак), 15:30 — 0:1, Горбунов — 1, 18:16 — 1:1, Энас — 1 (Кодола, Калдис), 27:47 — 2:1, Аркалов — 1 (бол., Кала, Педан), 51:23 — 2:2, Кодола -1 (Горбунов, Волков), 55:38 — 3:2Вратари: Фергюсон — ДорожкоБроски: 38 (8_17+13) — 18 (8+5+5)Штрафы: 14 (4+0+10) — 15 (2+2+11)

    После 8 матчей «Динамо» имеет 7 очков в конференции «Запад», «Витязь» располагается на последней строчке с 3 очками.

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