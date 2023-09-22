«Динамо Минск» — «Витязь»: счет матча 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), обзор голов

В Минске местноепринимало подмосковныйв очередном матче регулярного чемпионата КХЛ и одержало трудную победу со счетом 3:2.

В составе хозяев забивали Роман Горбунов, Сэм Анас, Владислав Кодола. В «Витязе» отличились Станислав Яровой, и Илья Аркалов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Витязь» 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Яровой — 1 (бол., Рой, Барак), 15:30 — 0:1, Горбунов — 1, 18:16 — 1:1, Энас — 1 (Кодола, Калдис), 27:47 — 2:1, Аркалов — 1 (бол., Кала, Педан), 51:23 — 2:2, Кодола -1 (Горбунов, Волков), 55:38 — 3:2Вратари: Фергюсон — ДорожкоБроски: 38 (8_17+13) — 18 (8+5+5)Штрафы: 14 (4+0+10) — 15 (2+2+11)

После 8 матчей «Динамо» имеет 7 очков в конференции «Запад», «Витязь» располагается на последней строчке с 3 очками.