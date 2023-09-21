Кокорев: Мы живем одной целью, одной задачей — выигрывать

Главный тренер ХКподвел итог матча с(4:3).

«Всех с тяжёлой победой — болельщиков и команду! Вышли на первый период, немножко концентрацию потеряли, получили ненужный для нас гол. Потом старались выровнять игру, в третьем периоде доминировали, но опять же потеря концентрации — и получили ненужный гол в большинстве. Поэтому тяжело всё это складывалось, но парни — красавцы, нашли в себе силы и довели матч до победы. Ещё раз всех с победой!

Собравшись летом, мы с парнями договорились, что должны стать одним коллективом, одной семьёй, и это получается. Мы живём одной целью, одной задачей — выигрывать. Дай бог, чтобы так и дальше шло.

Завтра отдохнём, потом соберёмся, поработаем и будем готовиться к "Спартаку" — это хорошая команда. Вообще, хорошие команды у нас впереди, выезд такой тяжёлый предстоит, все команды — лидеры, поэтому будем готовиться серьёзно», — приводит слова Кокорева официальный сайт «Трактора».

Следующую встречу «Сочи» проведет на выезде со «Спартаком», игра пройдет 23 сентября.