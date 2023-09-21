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    Кокорев: Мы живем одной целью, одной задачей — выигрывать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Сочи
    Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итог матча с «Трактором» (4:3).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Всех с тяжёлой победой — болельщиков и команду! Вышли на первый период, немножко концентрацию потеряли, получили ненужный для нас гол. Потом старались выровнять игру, в третьем периоде доминировали, но опять же потеря концентрации — и получили ненужный гол в большинстве. Поэтому тяжело всё это складывалось, но парни — красавцы, нашли в себе силы и довели матч до победы. Ещё раз всех с победой!

    Собравшись летом, мы с парнями договорились, что должны стать одним коллективом, одной семьёй, и это получается. Мы живём одной целью, одной задачей — выигрывать. Дай бог, чтобы так и дальше шло.

    Завтра отдохнём, потом соберёмся, поработаем и будем готовиться к "Спартаку" — это хорошая команда. Вообще, хорошие команды у нас впереди, выезд такой тяжёлый предстоит, все команды — лидеры, поэтому будем готовиться серьёзно», — приводит слова Кокорева официальный сайт «Трактора».

    Следующую встречу «Сочи» проведет на выезде со «Спартаком», игра пройдет 23 сентября.

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