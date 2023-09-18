ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричТрансферный дайджест. 12 — 18 сентября
  • 19:32
    • «Барыс» разгромил «Нефтехимик», «Салават Юлаев» одолел «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Лада» выиграла у «Трактора», одержав четвертую победу в сезоне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Трактор
    «Лада» в гостях одолела «Трактор» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ — 2:1.

    «Лада» оказалась сильнее «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лада» оказалась сильнее «Трактора»

    У гостей забросили Глеб Булычев и Никита Аноховский. Единственный гол хозяев на счету Семена Дер-Аргучинцева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Дер-Аргучинцев — 4 (бол., Телегин), 24:30 — 1:0. Булычев — 2 (Кугрышев, Джозефс), 29:33 — 1:1. Аноховский — 1 (Алтыбармакян, Романов), 56:55 — 1:2

    «Лада» одержала четвертую победу в сезоне-2023/24 и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 играх.

    У «Трактора» также 9 очков в 8 матчах, но челябинцы уступают тольяттинцам по дополнительным показателям.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Новое столичное дерби «Спартак» проведет успешнее
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
  • «Милан» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бенчич — Таунсенд
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие