«Лада» выиграла у «Трактора», одержав четвертую победу в сезоне

в гостях одолелав матче Фонбет Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей забросили Глеб Булычев и Никита Аноховский. Единственный гол хозяев на счету Семена Дер-Аргучинцева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Дер-Аргучинцев — 4 (бол., Телегин), 24:30 — 1:0. Булычев — 2 (Кугрышев, Джозефс), 29:33 — 1:1. Аноховский — 1 (Алтыбармакян, Романов), 56:55 — 1:2

«Лада» одержала четвертую победу в сезоне-2023/24 и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 играх.

У «Трактора» также 9 очков в 8 матчах, но челябинцы уступают тольяттинцам по дополнительным показателям.