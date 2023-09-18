«Динамо» — «Спартак»: счет матча 6:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛобыгралосо счетом 6:3.

У победителей дублем отметился Егор Петухов, также по два очка набрали Дмитрий Рашевский (1+1) и Егор Римашевский (0+2). У красно-белых два голевых паса отдал Андрей Локтионов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Спартак» — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) Голы: Муранов — 1, 8:49 — 1:0. Джиошвили — 4 (бол., Ожиганов, Ильенко), 16:51 — 2:0. Рашевский — 4 (О`Делл), 21:25 — 3:0. Усманов — 1 (Заседа), 21:55 — 3:1. Порядин — 3 (мен., Локтионов), 34:46 — 3:2. Джиошвили — 5 (Рашевский, Пыленков), 35:41 — 4:2. Принс — 2 (Локтионов, Цыплаков), 50:13 — 4:3. Петухов — 2 (Римашевский), 56:05 — 5:3. Петухов — 3 (п.в., Римашевский, Миронов), 58:36 — 6:3Вратари: Волков — Рибар (58:17 — 58:36)Штраф: 6 — 10Броски: 44 (12+20+12) — 29 (5+10+14)

После этой игры «Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции. «Спартак» занимает 5-ю позицию.