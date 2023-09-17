Ротенберг: Мы болельщикам нашим обещаем, что вернем наши кондиции и будем побеждать

Главный тренерпосле поражения от(1:2) обратился к болельщикам армейцев.

«В целом от нас сегодня была хорошая игра, но пока не переходит это в результат. А так — боевая игра, мы возвращаем свою игру. Надо набраться терпения, у нас тяжёлый сентябрь такой. Но мы болельщикам нашим обещаем, что мы вернем наши кондиции и будем побеждать.

Спорный момент был сегодня, мы просили посмотреть видео, у нас двоих удалили — меня и Лайпсика. Попросили разобрать момент, почему удаления не было у соперника. Вопросы к судьям: если мы просим посмотреть видео, наверное, можно было посмотреть», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Таким образом, СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда Романа Ротенберга занимает предпоследнее, 10‑е место в Западной конференции с 4 очками. «Сибирь» одержала первую победу в основное время в нынешнем сезоне и с 7 очками занимает 7‑е место на Востоке.