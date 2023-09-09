Кудашов: Игроки выполнили то, о чем мы с ними разговаривали после прошлого матча

Главный тренерподвел итог матча с(4:0).

«Сегодня мы сыграли достаточно ровно. С одной стороны, удаления ломают игру, с другой — они нам сегодня помогли. Тем не менее, добились результата, и игроки выполнили то, о чем мы с ними разговаривали после прошлого матча. Сейчас начало сезона — все очень хорошо готовы физически.

Уровень игроков и команд за последнее время выровнялся. Неважно, "Сочи" это, "Амур" или любая другая команда. Посмотрите, какие сейчас результаты. Чуть не настроился или не подготовился — сразу получил.

Мы боремся сами с собой и у нас идёт становление коллектива. Мы надеялись, что этот процесс у нас будет происходить немного быстрее. Понимаем, что только со стартом сезона у нас началась притирка, каждый понимает свою роль и несет ответственность. У нас готово несколько вариантов розыгрыша большинства с разными игроками. Я уже говорил, что все в одно большинство не влезут — кто-то будет играть, а кому-то не хватит места. Многое зависит от соперников, состояния игроков и того, что больше требуется — пас или бросок», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада (4 очка). «Сочи» — на 10-й позиции (2).