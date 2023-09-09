Билялетдинов: Соперник неплохой, но когда мы забили и завладели инициативой, все было понятно

Главный тренервысказался после победы во встрече с(5:1).

«Играли хорошо, сделали правильные выводы. Ребята и по игре здорово сработали, и креативно создавали много хороших моментов. Соперник неплохой, но когда мы забили и завладели инициативой, всё было понятно.

Жафярову было сложно играть, он не сразу выходил на лед. Забил красивый гол, сыграл, сработал. Конечно, я доволен. Хотел бы всегда играть так креативно, но не всегда получается.

Не все команды позволяют такое, но у нас достаточно много хороших игроков, которые должны так играть каждый матч. Будем стараться», — цитирует Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

После этой встречи у казанского клуба стало 6 очков после 4 матчей, как и у китайской команды.