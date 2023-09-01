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    Свечников заявил, что атака «Ак Барса» сильнее, чем нападение в «Сан Хосе»

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    Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников сравнил атаку казанского клуба с «Сан Хосе», за которых хоккеист выступал в прошлом сезоне.

    Евгений Свечников
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    Евгений Свечников

    «Подбор форвардов "Ак Барса" можно сравнить, например, с "Сан-Хосе"? Хм. Интересный вопрос. В плане мастерства в Казани атака посильнее будет.

    Каково выходить в звене с таким непохожим ни на кого игроком, как Александр Радулов? Пока мы провели вместе не так много игр. Но я вижу его ярость и страсть в глазах.

    У него желание победить присутствует всегда, даже в самом маленьком эпизоде. Он перфекционист! Но всегда всё идеально не будет, поэтому Радулов иногда кипит. Я точно так же иногда себя ощущению. А играя с ним, набираюсь этих эмоций», — цитирует Свечникова Sport24.

    Напомним, что в прошлом сезоне форвард провел 59 матчей за «Сан Хосе» и набрал 14 (8+6) очков в регулярном чемпионате НХЛ.

    Этим летом Свечников подписал контракт с «Ак Барсом».

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