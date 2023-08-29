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    Генменеджер «Эдмонтона» высказался о продлении контракта с лидерами команды

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз
    Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд рассказал о том, как изменится зарплата лидеров команды Коннора Макдэвид и Леона Драйзайтля после истечения действующих контрактов.

    Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль
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    Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль

    «Я не могу сейчас беспокоиться о том, что будет с командой в сезоне-2024/2025. Мне нужно думать о том, что будет с командой в сезоне-2023/2024.

    Должны ли мы думать о будущем? Абсолютно точно да. Конечно, некоторые вещи изменятся. Теперь, похоже, потолок зарплат наконец-то увеличится», — приводит слова Холланда sportsnet.ca.

    Напомним, что форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подписал четырёхлетний контракт с клубом на 53 млн долларов, который вступит в силу с сезона 2024/25. Нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком лиги.

    Действующий контракт Макдэвида заканчивается в сезоне 2025/2026, а соглашение Драйзайтля рассчитано до конца сезона 2024/2025.

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