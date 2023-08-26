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    Бурмистров изъявил желание сыграть за футбольную команду «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Александр Бурмистров хочет сыграть за футбольную команду «красно-белых» в товарищеском матче.

    Александр Бурмистров
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    Александр Бурмистров

    «Конечно, с удовольствием. Только за! Но пока не звали играть. Я играю в футбол. Медиахоккей? Пришел бы и посмотрел с удовольствием», — цитирует Бурмистрова СЭ.

    Напомним, что форвард пополнил состав «красно-белых» в это межсезонье. В прошлом сезоне Бурмистров начинал сезон в «Ак Барсе», по ходу регулярного чемпионата перейдя в «Металлург».

    Ранее форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов выступал за челнинский КАМАЗ во Второй лиге. За «Динамо» один матч провел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во встрече против «Амкала».

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