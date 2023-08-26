Бурмистров изъявил желание сыграть за футбольную команду «Спартака»

Нападающий хоккейного клубахочет сыграть за футбольную команду «красно-белых» в товарищеском матче.

«Конечно, с удовольствием. Только за! Но пока не звали играть. Я играю в футбол. Медиахоккей? Пришел бы и посмотрел с удовольствием», — цитирует Бурмистрова СЭ.

Напомним, что форвард пополнил состав «красно-белых» в это межсезонье. В прошлом сезоне Бурмистров начинал сезон в «Ак Барсе», по ходу регулярного чемпионата перейдя в «Металлург».

Ранее форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов выступал за челнинский КАМАЗ во Второй лиге. За «Динамо» один матч провел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во встрече против «Амкала».