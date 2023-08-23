«Ак Барс» — «Лада»: счет матча 3:2, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
В составе казанской команды дублем отметился Дмитрий Яшкин и один гол забил Никита Дыняк. У «Лады» отличились Остап Сафин и Артем Иванюженков.
Кубок губернатора Челябинской области.
«Ак Барс» — «Лада» 3:2 (1:1, 2:1, 1:0).
Голы: Яшкин — 1 (бол. Галиев, Войнов), 05:31 — 1:0. Сафин — 1 (Аноховский, Березин), 05:53 — 1:1. Яшкин — 2 (Юдин), 22:44 — 2:1. Дыняк — 1 (Семенов, Адамчук), 30:36 — 3:1. Иванюженков — 1 (Колтыгин, Ожгихин), 36:25 — 3:2Вратари: Билялов — ТрушковШтраф: 4 — 6
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Трактором» 24 августа.