ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore
  • 15:46
    • Стало известно, кого купит «Ман Сити» после неудачной попытки приобрести Пакета
  • 14:39
    • Источник: Переход Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» может сорваться
    Все новости спорта

    «Ак Барс» одержал победу над «Ладой» на предсезонном турнире

    «Ак Барс» — «Лада»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Ак Барс Лада
    «Ак Барс» обыграл «Ладу» (3:2) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    В составе казанской команды дублем отметился Дмитрий Яшкин и один гол забил Никита Дыняк. У «Лады» отличились Остап Сафин и Артем Иванюженков.

    Кубок губернатора Челябинской области.
    «Ак Барс» — «Лада» 3:2 (1:1, 2:1, 1:0).
    Голы: Яшкин — 1 (бол. Галиев, Войнов), 05:31 — 1:0. Сафин — 1 (Аноховский, Березин), 05:53 — 1:1. Яшкин — 2 (Юдин), 22:44 — 2:1. Дыняк — 1 (Семенов, Адамчук), 30:36 — 3:1. Иванюженков — 1 (Колтыгин, Ожгихин), 36:25 — 3:2Вратари: Билялов — ТрушковШтраф: 4 — 6

    В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Трактором» 24 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?
  • «Брага» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?
  • «Мольде» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • Сможет ли «Маккаби Хайфа» одолеть «Янг Бойз»?
  • «Маккаби Хайфа» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Стивенс — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лью — Хантер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Машарова — Бренгл
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норшелланн — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие