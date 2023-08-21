Панин о смерти Амирова: Я верю в то, что он сейчас смотрит на нас сверху

Капитанвысказался о смерти нападающего уфимского клуба

«Очень тяжело сюда выходить и говорить какие-то слова… Все у меня спрашивают о каких-то комментариях, каким он был парнем? В первую очередь перед глазами фотография, где Родион улыбается.

Я верю в то, что он сейчас смотрит на нас сверху, и, несмотря на то что мы все здесь скорбим, думаю, сейчас он находится в лучшем месте, и, я думаю, ему приятно…» — приводит слова Панина официальный сайт КХЛ.

О смерти Родиона Амирова стало известно 14 августа. В 2020 году нападающему поставили диагноз раз головного мозга. Всего за «Салават Юлаев» Амиров провел 79 матчей и набрал 18 (10+8) очков.