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    Панин о смерти Амирова: Я верю в то, что он сейчас смотрит на нас сверху

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о смерти нападающего уфимского клуба Родиона Амирова.

    Григорий Панин
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    Григорий Панин

    «Очень тяжело сюда выходить и говорить какие-то слова… Все у меня спрашивают о каких-то комментариях, каким он был парнем? В первую очередь перед глазами фотография, где Родион улыбается.

    Я верю в то, что он сейчас смотрит на нас сверху, и, несмотря на то что мы все здесь скорбим, думаю, сейчас он находится в лучшем месте, и, я думаю, ему приятно…» — приводит слова Панина официальный сайт КХЛ.

    О смерти Родиона Амирова стало известно 14 августа. В 2020 году нападающему поставили диагноз раз головного мозга. Всего за «Салават Юлаев» Амиров провел 79 матчей и набрал 18 (10+8) очков.

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