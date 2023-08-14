Агент Гальченюка: Сейчас мы находимся в переговорном процессе

Агент форвардазаявил, что ведет переговоры с несколькими клубами КХЛ.

«Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса, сейчас мы находимся в переговорном процессе. Клубы западной или Восточной конференции? Я бы сейчас не хотел обсуждать эту тему», — сказал Николаев Чемпионату.

Напомним, что Гальченюк готовился к новому сезону НХЛ, подписав контракт с «Аризоной», но 9 июля игрока арестовала полиция, обвинив его в нападении на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.

Как сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин, на Гальченюка претендуют «Салават Юлаев», СКА и «Локомотив».