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    Агент Гальченюка: Сейчас мы находимся в переговорном процессе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ НХЛ Аризона Койотс
    Агент форварда Алекса Гальченюка Юрий Николаев заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами КХЛ.

    Алекс Гальченюк
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    Алекс Гальченюк

    «Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса, сейчас мы находимся в переговорном процессе. Клубы западной или Восточной конференции? Я бы сейчас не хотел обсуждать эту тему», — сказал Николаев Чемпионату.

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    • Напомним, что Гальченюк готовился к новому сезону НХЛ, подписав контракт с «Аризоной», но 9 июля игрока арестовала полиция, обвинив его в нападении на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.

    Как сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин, на Гальченюка претендуют «Салават Юлаев», СКА и «Локомотив».

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