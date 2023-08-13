ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру
  • 12:00
    • «СКА-Хабаровск» нанес первое в сезоне поражение «Акрону»
  • 10:49
    • Неймар согласовал контракт с «Аль-Хилялем». Бразилец будет зарабатывать более 100 млн евро в год
  • 09:57
    • В сеть утекла возможная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • 09:34
    • Клуб Головина подпишет полузащитника «Ювентуса»
  • 08:32
    • Защитник «Реала» получил серьезную травму в матче с «Атлетиком»
    Все новости спорта

    «Металлург» разбил «Динамо» на Кубке Республики Башкортостан

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Динамо
    В матче Кубка Республики Башкортостан магнитогорский «Металлург» разгромно обыграл московское «Динамо» со счетом 7:2.

    «Металлург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург»

    За победителей голами отметились Дмитрий Силантьев, Павел Акользин, Никита Гребенкин (дважды), Валерий Орехов, Роман Канцеров и Семен Кошелев, а за проигравших — Илья Каблуков и Никита Гусев.

    Кубок Республики Башкортостан
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
    Голы: Каблуков — 1 (мен., Муранов), 7:12 — 0:1. Силантьев — 1 (М. Хабаров), 12:10 — 1:1. Акользин — 1 (Карпов), 17:22 — 2:1. Гребенкин — 1 (бол., Силантьев, Еременко), 24:12 — 3:1. Орехов — 1 (Гребенкин), 33:47 — 4:1. Гусев — 3 (бол., Уил, Ожиганов), 37:00 — 4:2. Гребенкин — 2 (бол., Канцеров, Дронов), 50:58 — 5:2. Канцеров — 2 (Коробкин), 53:26 — 6:2. Кошелев — 1 (бол., Дронов), 59:58 — 7:2Вратари: Загидулин — К.Л. ВолковШтраф: 10 — 10
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один позорный матч?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • «Зенит» и «Факел» забьют друг другу?
  • «Зенит» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли ЦСКА уверенно обыграть «Сочи»?
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие