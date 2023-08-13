«Лада» — «Нефтехимик»: счет матча 3:2, обзор голов

«Лада» Фото: hclada.ru
В составе тольяттинской команды 3 гола забили нападающие — Андрей Алтыбармакян, Сергей Шумаков в большинстве и Донат Стальнов.
У «Нефтехимика» голами отличились Александр Дергачев и Дмитрий Жукенов.
Кубок Лады.
«Лада» — «Нефтехимик» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
Голы: Алтыбармакян — 1, 03:57 — 1:0. Шумаков — 1 (бол. Алтыбармакян, Минеев), 21:48 — 2:0. Дергачев — 1, 33:17 — 2:1. Жукенов — 1, 46:32 — 2:2. Стальнов — 1 (Сафин), 48:40 — 3:2Вратари: Трушков — ТихомировБроски: 24 (10+9+5) — 45 (13+15+17)Штраф: 10 — 6
В следующем матче «Лада» встретится с «Ак Барсом» 23 августа, а «Нефтехимик» сыграет 21 августа с «Авангардом».