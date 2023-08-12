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    Клок: Когда подписывал контракт с «Нефтехимиком», то знал, что не смогу играть за сборную

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Сборная Чехии
    Чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок высказался о реакции в Чехии на его возвращение в Россию.

    Лукаш Клок
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    Лукаш Клок

    «Чувствовал ли давление в Чехии из-за подписания контракта? Конечно, не все были рады этому. Но это моя жизнь. Я подписывал новый контракт на два года, но в клубе поняли непростую ситуацию и отпустили меня весной 2022 года. Я дал слово, что если вернусь в КХЛ, то только в "Нефтехимик".

    Люди в Чехии читают газеты и осуждают, но это моё решение. Моя семья приняла его и поняла меня. Я всего лишь хочу играть на самом высоком уровне и получать удовольствие от своего любимого дела.

    Почему, несмотря на то что информация о моём возвращении была секретной, меня всё равно отцепили от сборной перед чемпионатом мира? У меня были семейные проблемы, накопились травмы. Было сложно отказать национальной команде, ведь и в "Лугано" я провёл хорошо концовку сезона.

    Но я решил, что мне нужно больше времени провести с семьёй, получше подготовиться к новому сезону. Да, я просил Ларионова, чтобы о моём переходе не писали в России — иначе я столкнулся бы с большой волной хейта.

    При этом в Чехии всё равно узнали об этом — после я получил много гневных сообщений в соцсетях. Но я не обращаю внимания на это.

    Дмитрий Яшкин сказал о том, что хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира в следующем году, но понятно, что шансов нет? Я уважаю решение федерации, но и они должны уважать наше решение.

    Когда я подписывал контракт с "Нефтехимиком", то знал, что не смогу больше играть за сборную. Конечно, это печально, но ничего тут уже не поделаешь. Не хочется никого винить в этом», — приводит слова Клока СЭ.

    Напомним, что Клок провел лучший сезон в своей карьере именно в «Нефтехимике» в сезоне 2021/2022. В том году защитник сыграл 48 матчей и набрал 35 (6 +29) очков.

    Клок подписал контракт с «Нефтехимиком» до конца сезона 2025/2026.

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