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    «Металлург» одолел «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

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    «Металлург» в матче Кубка Республики Башкортостан обыграл «Автомобилист» (3:2).

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей по шайбе забросили Максим Мухаметов, Максим Карпов и Архип Николенко. За «Автомобилист» забивали Максим Денежкин и Денис Баранцев.

    Кубок Республики Башкортостан
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
    Голы: Мухаметов — 1 (Паливко), 28:47 — 0:1. Карпов — 1 (Квартальнов), 39:05 — 0:2. Неколенко — 1 (бол., Гребенкин, Михайлис), 40:11 — 0:3. Денежкин — 1 (бол., Голышев, Бледнов), 50:30 — 1:3. Баранцев — 1 (бол., Бледнов, Денежкин), 51:10 — 2:3Вратари: Аликин (57:01) — Судницин (39:55 — 40:00)Штраф: 10 — 10Броски: 21 (10+4+7) — 35 (9+13+13)
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