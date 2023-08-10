«Металлург» одолел «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

«Металлург» Фото: globallookpress.com
В составе победителей по шайбе забросили Максим Мухаметов, Максим Карпов и Архип Николенко. За «Автомобилист» забивали Максим Денежкин и Денис Баранцев.
Кубок Республики Башкортостан
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Мухаметов — 1 (Паливко), 28:47 — 0:1. Карпов — 1 (Квартальнов), 39:05 — 0:2. Неколенко — 1 (бол., Гребенкин, Михайлис), 40:11 — 0:3. Денежкин — 1 (бол., Голышев, Бледнов), 50:30 — 1:3. Баранцев — 1 (бол., Бледнов, Денежкин), 51:10 — 2:3Вратари: Аликин (57:01) — Судницин (39:55 — 40:00)Штраф: 10 — 10Броски: 21 (10+4+7) — 35 (9+13+13)