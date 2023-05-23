ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиБенитес вместо Спаллетти и продажа звезд. Похоже, чемпионская команда «Наполи» вот-вот развалится
  • 16:15
    • Месси — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal
    Все новости спорта

    Германия разгромила Францию, Словакия победила Норвегию

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Словакии Сборная Норвегии Сборная Франции Сборная Германии
    Сборная Германии одержала крупную победу над командой Франции в матче группы А чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 5:0.

    Джон-Джейсон Петерка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон-Джейсон Петерка

    По голу в составе немцев на свой счет записали Эль, Фредерик Тиффельс, Джон-Джейсон Петерка, Даниэль Фишбух и Максимилиан Кастнер.

    Чемпионат мира. Группа A
    Германия — Франция — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Эль — 2 (Стаховяк, Туоми), 3:31 — 1:0. Тиффельс — 1 (Петерка, Кахун), 15:55 — 2:0. Петерка — 4, 22:07 — 3:0. Фишбух — 1 (бол., Висманн, Небельс), 43:51 — 4:0. Кастнер — 1 (бол., Небельс, Висманн), 53:34 — 5:0Вратари: Нидербергер — ИлоненШтраф: 6 — 35Броски: 38 (12+11+15) — 13 (4+3+6)

    Германия набрала 12 очков и занимает 4-е место. Она выйдет в плей-офф. Франция — 6-я с 5 очками.

    В другом поединке сборная Норвегии потерпела поражение от Словакии со счетом 1:4.

    Чемпионат мира. Группа B
    Словакия — Норвегия — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Гривик — 2 (Паник, Регенда), 3:58 — 1:0. Цегларик — 2 (Росандич, Княжко), 7:30 — 2:0. Лантоши — 1 (Гайдос), 15:43 — 3:0. Викингстад — 1 (Берг-Пеульсен, Ольсен), 23:10 — 3:1. Паник — 3 (п.в.), 58:41 — 4:1Вратари: Шкорванек — Хаукеланн (56:36 — 58:41)Штраф: 2 — 4Броски: 35 (11+12+12) — 25 (6+11+8)

    Это третья победа в шести матчах для Словакии. Команда занимает 4-е место с 11 очками в группе В. Если Латвия проиграет Швейцарии, то словаки гарантировано выйдут в плей-офф.

    У Норвегии 6 очков. Они идут предпоследними без шансов на участие в финальной стадии турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия уступит Канаде второе место в группе
  • Канада — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Оформит ли «Сосьедад» путевку в Лигу чемпионов?
  • «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.75
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие