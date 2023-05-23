Германия разгромила Францию, Словакия победила Норвегию

Сборнаяодержала крупную победу над командойв матче группы А чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 5:0.

По голу в составе немцев на свой счет записали Эль, Фредерик Тиффельс, Джон-Джейсон Петерка, Даниэль Фишбух и Максимилиан Кастнер.

Чемпионат мира. Группа A Германия — Франция — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Голы: Эль — 2 (Стаховяк, Туоми), 3:31 — 1:0. Тиффельс — 1 (Петерка, Кахун), 15:55 — 2:0. Петерка — 4, 22:07 — 3:0. Фишбух — 1 (бол., Висманн, Небельс), 43:51 — 4:0. Кастнер — 1 (бол., Небельс, Висманн), 53:34 — 5:0Вратари: Нидербергер — ИлоненШтраф: 6 — 35Броски: 38 (12+11+15) — 13 (4+3+6)

Германия набрала 12 очков и занимает 4-е место. Она выйдет в плей-офф. Франция — 6-я с 5 очками.

В другом поединке сборная Норвегии потерпела поражение от Словакии со счетом 1:4.

Чемпионат мира. Группа B Словакия — Норвегия — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Голы: Гривик — 2 (Паник, Регенда), 3:58 — 1:0. Цегларик — 2 (Росандич, Княжко), 7:30 — 2:0. Лантоши — 1 (Гайдос), 15:43 — 3:0. Викингстад — 1 (Берг-Пеульсен, Ольсен), 23:10 — 3:1. Паник — 3 (п.в.), 58:41 — 4:1Вратари: Шкорванек — Хаукеланн (56:36 — 58:41)Штраф: 2 — 4Броски: 35 (11+12+12) — 25 (6+11+8)

Это третья победа в шести матчах для Словакии. Команда занимает 4-е место с 11 очками в группе В. Если Латвия проиграет Швейцарии, то словаки гарантировано выйдут в плей-офф.

У Норвегии 6 очков. Они идут предпоследними без шансов на участие в финальной стадии турнира.