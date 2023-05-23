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    Канада заняла второе место в группе В

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Канады Сборная Чехии
    В матче 7-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Канады победила Чехию со счетом со счетом 3:1.

    Девон Ли
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    Девон Ли

    На гол Пейтона Кребса чехи ответили шайбой Мартина Каута. Победную шайбу в третьем периоде забросил Тайлер Майерс. Лоусон Крауз установил окончательный результат.

    Чемпионат мира. Группа B
    Канада — Чехия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Кребс — 1 (бол., Гласс, Хант), 19:12 — 1:0. Каут — 1 (Флек, Дворак), 22:06 — 1:1. Майерс — 1 (Куинн, Лотон), 44:09 — 2:1. Крауз — 5 (п.в., Лотон), 59:24 — 3:1Вратари: Монтембо — Веймелка (59:15 — 59:24, 59:47)Штраф: 4 — 4Броски: 44 (19+10+15) — 17 (4+9+4)

    Набрав 15 очков, Канада занял 2-е место в группе В, благодаря чему вышла в четвертьфинал плей-офф. У Чехии 13 баллов и 13-я позиция. Она также прошла в 1/4 финала.

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