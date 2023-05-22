Казахстан переиграл Словению в матче ЧМ-2023

В матче группового этапа чемпионата мира сборная Казахстана одолела национальную команду Словении со счетом 4:3.

Судьба противостояния решилась на 17-й минуте третьего периода, когда точным броском отметился Максим Мухаметов.

ЧМ-2023. Группа В Казахстан — Словения — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Голы: Куралт — 2, 1:30 — 0:1. Михайлис — 2 (бол., Рымарев, Бекетаев), 18:10 — 1:1. Куралт — 3 (Ограеншек, Тичар), 21:06 — 1:2. Муратов — 1 (бол., Орехов, Савицкий), 39:02 — 2:2. Дрозг — 3 (Симшич, Панце), 42:27 — 2:3. Рымарев — 2 (Старченко, Мангисбаев), 51:52 — 3:3. Мухаметов — 3 (Михайлис), 56:33 — 4:3Вратари: Шутов — УсШтраф: 4 — 6Броски: 32 (12+11+9) — 26 (10+8+8)

Чемпионат мира-2023 проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Сборная России не была допущена к участию в турнире.