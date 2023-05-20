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    Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Финляндии
    В матче группы А чемпионата мира Финляндия обыграла Австрию со счетом 3:1.

    сборная Финляндии
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    сборная Финляндии

    Финляндия набрала 13 очков и промежуточно поднялась на вторую строчку в своей группе. Австрия (1), проигравшая все матчи на турнире, — последняя.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа А
    Австрия — Финляндия — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Капанен — 2 (Какко, Мяяття), 1:19 — 0:1. Цвергер — 1 (Росси), 4:55 — 1:1. Суомела — 1 (Мяяття, Койвисто), 7:31 — 1:2. Оксанен — 2 (Бьернинен), 58:08 — 1:3Вратари: Мадленер — ЛармиШтраф: 4 — 0Броски: 18 (7+7+4) — 39 (16+6+17)

    Напомним, что сборная России не была допущена к участию в турнире.

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