Финляндия обыграла Австрию в матче чемпионата мира

В матче группы А чемпионата мира Финляндия обыграла Австрию со счетом 3:1.

Финляндия набрала 13 очков и промежуточно поднялась на вторую строчку в своей группе. Австрия (1), проигравшая все матчи на турнире, — последняя.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа А Австрия — Финляндия — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Голы: Капанен — 2 (Какко, Мяяття), 1:19 — 0:1. Цвергер — 1 (Росси), 4:55 — 1:1. Суомела — 1 (Мяяття, Койвисто), 7:31 — 1:2. Оксанен — 2 (Бьернинен), 58:08 — 1:3Вратари: Мадленер — ЛармиШтраф: 4 — 0Броски: 18 (7+7+4) — 39 (16+6+17)

Напомним, что сборная России не была допущена к участию в турнире.