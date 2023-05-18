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    Швейцария — Словакия: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.05.2023 в 20:20 начнется матч в группе B ЧМ-2023 по хоккею Швейцария — Словакия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Швейцарии Сборная Словакии
    Швейцария и Словакия начнут матч в 20:20 в группе B ЧМ-2023 по хоккею, 18.05.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Швейцария» — «Словакия» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Швейцария»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Словакия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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