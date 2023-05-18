начнут матч в 20:20 в группе B ЧМ-2023 по хоккею, 18.05.2023.

Последний матч: «Швейцария» — «Словакия» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Швейцария»).

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