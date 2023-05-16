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    Сборная Венгрии в овертайме обыграла Францию на ЧМ-2023

    Франция — Венгрия: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Франции
    Венгрия одержала победу над Францией (3:2 ОТ) на групповом этапе чемпионата мира.

    Франция — Венгрия
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    Франция — Венгрия

    В первом периоде команды отличились по одному разу. У сборной Франции отличился Шарль Бертран, а голом в составе Венгрии отличился Бенце Штипшиц.

    Во втором периоде французы и венгры также забили по голу. Отличился Луи Будон из сборной Франции, а у Венгрии — Вильмош Галло.

    Команды довели дело до овертайме, в котором сильнее оказалась сборная Венгрии. Гол на счету Иштвана Барталиша.

    Чемпионат мира. Группа А.
    Франция — Венгрия 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).
    Голы: Бертран — 1 (бол. Галле, Реш), 16:28 — 1:0. Штипшиц — 1 (Шебек, Хари), 19:39 — 1:1. Будон — 1 (Бертран, Бозон), 29:31 — 2:1. Галло — 1 (Галло, Киш), 33:03 — 2:2. Барталиш — (Эрдей, Тербоч), 61:22 — 2:3Броски: 28 (9+13+5+1) — 21 (6+6+6+3)Вратари: Юленен — БалижШтраф: 10 — 8

    После этого матча Венгрия занимает 6-е место в группе А с двумя очками в активе. Франция — на 4-й позиции (4 балла).

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