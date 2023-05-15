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    Макдэвид первым набрал 20 очков в текущем Кубке Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс
    Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2:5).

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    В составе «Ойлерз» голом отметился форвард Коннор Макдэвид. Теперь на его счету 20 (8+12) очков. Таким образом, канадец первым набрал 20 очков в Кубке Стэнли-2023.

    Форвард является лучшим бомбардиром этого плей-офф, его ближайшими преследователями являются Леон Драйзайтль и Роопе Хинтц (оба — 18 очков).

    Всего же Макдэвид набрал 75 очков в 50 матчах плей-офф НХЛ — это четвертый результат в истории. Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки, который набрал 102 очка в первых 50 матчах плей-офф. На втором месте находится Марио Лемье (97), на третьем — Леон Драйзайтль (77).

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