Макдэвид первым набрал 20 очков в текущем Кубке Стэнли

Нападающий «Эдмонтона»забросил шайбу в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2:5).

В составе «Ойлерз» голом отметился форвард Коннор Макдэвид. Теперь на его счету 20 (8+12) очков. Таким образом, канадец первым набрал 20 очков в Кубке Стэнли-2023.

Форвард является лучшим бомбардиром этого плей-офф, его ближайшими преследователями являются Леон Драйзайтль и Роопе Хинтц (оба — 18 очков).

Всего же Макдэвид набрал 75 очков в 50 матчах плей-офф НХЛ — это четвертый результат в истории. Лидером по данному показателю является Уэйн Гретцки, который набрал 102 очка в первых 50 матчах плей-офф. На втором месте находится Марио Лемье (97), на третьем — Леон Драйзайтль (77).