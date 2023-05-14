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    США разгромили Венгрию в матче ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная США
    В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная США взяла верх над национальной командой Венгрии со счетом 7:1.

    США разгромили Венгрию в матче ЧМ-2023
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    В составе США дублем отметился Ник Бонино, еще по голу забили Алекс Так, Каттер Готье, Коннор Мэки, Рокко Гримальди и Люк Так. За венгров отметился Иштван Шофрон.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    США — Венгрия — 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)
    Голы: Шофрон — 2 (Сабо, Барталис), 4:07 — 0:1. А. Так — 3 (Гримальди), 6:16 — 1:1. Бонино — 1 (Гримальди), 18:38 — 2:1. Бонино — 2 (бол., Гарлэнд, Перунович), 23:29 — 3:1. Готье — 2 (Коронато, Хатсон), 33:39 — 4:1. Маккей — 1 (Эйссимонт, Гарлэнд), 41:23 — 5:1. Гримальди — 1, 44:04 — 6:1. Л. Так — 1, 56:57 — 7:1Вратари: Петерсен — Д. ХорватШтраф: 0 — 4Броски: 50 (10+19+21) — 14 (7+3+4)

    Таким образом, сборная США набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. У Венгрии нет зачётных баллов и последняя, восьмая строчка.

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