В 23:00 12.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Вегас» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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