Оглашены номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона в НХЛ

Пресс-служба НХЛ объявила номинантов на премию «Тед Линдсей Эворд» — самому выдающемуся игроку сезона по версии профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA).

Ими стали нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, форвард «Бостона» Давид Пастрняк и защитник «Сан Хосе» Эрик Карлссон.

По итогам регулярного чемпионата в активе Карлссона 25 голов и 76 результативных передач в 82 матчах. Пастрняк забил 61 гол и сделал 52 результативные передачи в 82 играх. Макдэвид за 82 матча забил 64 гола и сделал 89 результативных передач.

Напомним, что данная награда ежегодно вручается самому выдающемуся игроку НХЛ по результатам голосования других членов Ассоциации игроков лиги. Победитель будет объявлен в рамках церемонии вручения наград NHL Awards 2023 на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле 26 июня.