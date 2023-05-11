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    Оглашены номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона в НХЛ

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    Пресс-служба НХЛ объявила номинантов на премию «Тед Линдсей Эворд» — самому выдающемуся игроку сезона по версии профсоюза хоккеистов лиги (NHLPA).

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    Ими стали нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, форвард «Бостона» Давид Пастрняк и защитник «Сан Хосе» Эрик Карлссон.

    По итогам регулярного чемпионата в активе Карлссона 25 голов и 76 результативных передач в 82 матчах. Пастрняк забил 61 гол и сделал 52 результативные передачи в 82 играх. Макдэвид за 82 матча забил 64 гола и сделал 89 результативных передач.

    Напомним, что данная награда ежегодно вручается самому выдающемуся игроку НХЛ по результатам голосования других членов Ассоциации игроков лиги. Победитель будет объявлен в рамках церемонии вручения наград NHL Awards 2023 на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле 26 июня.

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