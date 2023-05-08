Главный тренер «Флориды» назвал причины неудачной игры лидеров «Торонто»

Главный тренер «Флориды»ответил на вопрос, каким образом «пантеры» смогли остановить лидеров «Торонто» в первых трех матчах серии.

«Причина неудачной игры лидеров "Торонто"? Бобровский. В этом и заключается ответ на ваш вопрос», — приводит слова Мориса журналист Эрин Браун.

Отметим, что нападающие «Мэйфпл Лифс» Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер, Джон Таварес и Вильям Нюландер на данный момент не сумели забросить ни одной шайбы в серии с «Флоридой». Всего за три матча канадская команда сумела огорчить Бобровского шесть раз.

Счет в серии сейчас 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая.