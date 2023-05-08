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    Главный тренер «Флориды» назвал причины неудачной игры лидеров «Торонто»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Торонто Мэйпл Лифс
    Главный тренер «Флориды» Пол Морис ответил на вопрос, каким образом «пантеры» смогли остановить лидеров «Торонто» в первых трех матчах серии.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Причина неудачной игры лидеров "Торонто"? Бобровский. В этом и заключается ответ на ваш вопрос», — приводит слова Мориса журналист Эрин Браун.

    Отметим, что нападающие «Мэйфпл Лифс» Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер, Джон Таварес и Вильям Нюландер на данный момент не сумели забросить ни одной шайбы в серии с «Флоридой». Всего за три матча канадская команда сумела огорчить Бобровского шесть раз.

    Счет в серии сейчас 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая.

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