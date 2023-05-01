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    Форвард ЦСКА может перейти в «Локомотив»

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    Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов в ближайшее время может заключить контракт с «Локомотивом», сообщает «Спорт-экспресс».

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    Сегодня, 1 мая, Окулов официально стал неограниченно свободным агентом по истечении контракта с московскими армейцами. Теперь 28-летний россиянин в праве напрямую договариваться с любой командой КХЛ.

    Окулов выступал в ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 54 (18+36) очка по системе «гол+пас». В плей-офф на счету Окулова 27 матчей и 20 (6+14) очков за результативность.

    Напомним, 29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

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