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    Самсонов прокомментировал победу в серии с «Тампой» в плей-офф НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс
    Вратарь «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от победы в серии с «Тампой» (4-2) и выходом команды во второй раунд плей-офф НХЛ.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    В шестом матче серии «Мэйпл Лифс» одержал победу (2:1 ОТ), а Самсонов отразил 31 из 32 бросков по воротами был признан второй звездой матча.

    «Сейчас я чувствую усталость, но в то же время я так взволнован. Это большое дело для нас, особенное событие для команды. Эта серия окончена. Спасибо, "Тампа", это хорошая команда.

    Это была тяжелая серия для нас. Много эмоций. Спасибо нашим фанатам. Вы просто невероятные, а мы начинаем готовиться к следующему раунду», — цитирует Самсонова журналист Марк Мастерс.

    «Торонто» впервые за 19 лет прошел первый раунд Кубка Стэнли. В последний раз «Мэйпл Лифс» играл в полуфинале конференции в 2004 году.

    «Торонто» в следующем раунде сыграет с победителем противостояния «Флорида» — «Бостон» (3-3).

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