ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА в пятом матче серииКамбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию
    Все новости спорта

    Главный тренер «Тампы-Бэй» Купер оценил игру команды в серии с «Торонто»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс
    Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал поражение своей команды в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (счет в серии 1:4).

    Джон Купер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Купер

    «Мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть серию. Думаю, любой, кто смотрел серию, согласится с этим. Но нельзя проигрывать три овертайма в домашних матчах.

    Если не выигрывать домашние матчи, то очень сложно выиграть серию. Я отдаю должное "Торонто". Даже когда мы давили на них, они не ломались и находили моменты, чтобы выиграть матч. И когда настала наша очередь, мы не смогли сделать то же самое.

    Наша команда не проигрывала ни одной серии плей-офф Восточной конференции с 2019 года. Сейчас 2023 год. Мы не привыкли к этому чувству. Я сижу здесь на этой пресс-конференции через 10 минут после окончания игры, это… я даже не могу подобрать слов. Это просто нехорошо.

    Думаю, что в лиге есть ещё 31 команда, которые хотели бы повторить наш путь за последние 10 лет, пять лет, три года. Вот почему сложно принять это поражение, потому что обычно мы находимся по другую сторону этой пресс-конференции.

    "Торонто" каждый год боролся в плей-офф, чтобы в какой-то момент превзойти барьер первого раунда. Просто отстойно, что эта серия случилась в матчах с нами», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

  • Тренер «Торонто»: Я сильно горжусь этими ребятами и очень рад за болельщиков «Лифс»
  • Читайте по теме

    • Напомним, что «Тампа-Бэй» за последние 3 года выиграла два Кубка Стэнли, а в прошлом сезоне дошла до финальной серии в плей-офф НХЛ.

    «Торонто» спустя 18 лет прошла первой раунд плей-офф НХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мерсисайдцы начнут матч активно
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» прервет гостевую серию «Лацио»?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.76
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие