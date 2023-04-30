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    Полтапов стал лучшим новичков в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Ак Барс
    КХЛ определила лучших хоккеистов финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (4:3 в серии).

    Прохор Полтапов
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    Прохор Полтапов

    Тимур Билялов из «Ак Барса» стал лучшим голкипером. За семь матчей голкипер одержал 3 победы. Хоккеист отразил 93.06% бросков при коэффициенте надежности 1.83.

    Лучшим защитником стал Даррен Диц из ЦСКА. Игрок обороны забил гол и сделал голевую передачу в семи матча финальной серии. Диц нанес 19 бросков по воротам, заблокировав семь бросков соперника.

    Владислав Каменев из ЦСКА стал лучшим нападающим. Игрок забил 3 гола в семи матчах. Дважды Каменев становился автором победного гола в финальной серии.

    Лучшим новичком был признан нападающий ЦСКА Прохор Полтапов, который забил гол и сделал 2 голевые передачи в семи матчах.

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