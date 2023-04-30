Полтапов стал лучшим новичков в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина

КХЛ определила лучших хоккеистов финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между(4:3 в серии).

Тимур Билялов из «Ак Барса» стал лучшим голкипером. За семь матчей голкипер одержал 3 победы. Хоккеист отразил 93.06% бросков при коэффициенте надежности 1.83.

Лучшим защитником стал Даррен Диц из ЦСКА. Игрок обороны забил гол и сделал голевую передачу в семи матча финальной серии. Диц нанес 19 бросков по воротам, заблокировав семь бросков соперника.

Владислав Каменев из ЦСКА стал лучшим нападающим. Игрок забил 3 гола в семи матчах. Дважды Каменев становился автором победного гола в финальной серии.

Лучшим новичком был признан нападающий ЦСКА Прохор Полтапов, который забил гол и сделал 2 голевые передачи в семи матчах.

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» в 7-м матче серии со счетом 3:2.