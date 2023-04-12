Григоренко: Это самая ровная игра ЦСКА в плей‑офф

Нападающийпрокомментировал итог шестого матча серии полуфинала Кубка Гагарина против(3:0).

«Мы хорошо поговорили в команде про хорошее начало. Сейчас в первой же смене забили гол. И получилась наша самая ровная игра в плей‑офф. Без перепадов, все здорово и солидно играли. Адам Рейдеборн действовал здорово. Так все и вышло.

Возможно, где‑то так. В плей‑офф идет совсем другой хоккей. В нашей игре хватало шероховатостей. Где‑то не все вместе включались, а поочередно. А теперь наша команда играла более грамотно», — приводит слова Григоренко «Матч ТВ».

Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».